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هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)

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هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)

هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052412
محررو المناطق

تصدر هاشتاق “فهد المولد”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كأكثر الموضوعات تفاعلاً عقب ردة اللاعب، الغاضبة بعد تبديله في لقاء الاتحاد أم الشباب، مساء الجمعة لتنتهي المباراة بهزيمة النمور بهدفين دون رد.

وقال أحد مشجعي الاتحاد على “تويتر” خلال تفاعله مع الهاشتاق: “#فهد #المولد لاعب متمرد من عقب ايقافه سنتين وهو لايفكر في جمهور ولا غيره، لاعب اتضح انه غير محترف بالمره لاعب منتهي اساسآ والله يصبرنا يا شيخ”.

فيما رد آخر ، قائلا: “اللاعب متحمس وحاسس أنه باقي بيسوي شئ والمدرب طلعه”.

وأضاف آخر: “وش المسخره ذي اقسم بالله حرام ماينطرد من النادي يارجل البيشي والله ماوصلت 1٪ من مستواه يا أبله أنت سجلت في النصر هدف رفعناك غير كذا مكانك المدرج انت حرام تلعب كورة قدم”.

وغادر المولد، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، غاضبًا، بعد قرار المدير الفني الروماني كوزمين تغييره، في المباراة المقامة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فهد المولد غاضبًا، بعد قرار استبداله بعبد العزيز البيشي.

وأبدى المولد غضبًا عارمًا، عند خروجه من أرضية الملعب، وسط فشل محاولات تهدئته، فيما دفع مدير الفريق حامد البلوي بقوة.

ولم يمكث المولد في دكة البدلاء، بل غادر الملعب بشكل نهائي، فيما عبرت الجماهير الاتحادية عن غضبها من ردة فعل لاعب الاتحاد.

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