ما حكم صلاة المأمومين في حال اكتشف الإمام أنه غير متوضئ؟.. الشيخ “السبر” يرد (فيديو)

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور سعد السبر، حكم صلاة المأمومين في حال اكتشاف قيام الإمام بالصلاة وهو غير متوضئ.
وقال السبر، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن صلاة المأموين في تلك الحالة “صحيحة”.
ولفت الشيخ إلى أن صحة الصلاة تأتي كون الإمام لم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة ولا مبطل لها، مشيرًا إلى أنه يجب على الأمام إعادة الصلاة.
إذا اكتشف الامام انه غير متوضئ بعد الصلاة؟..
الشيخ سعد السبر: صلاة المأمومين صحيحة وعلى الأمام إعادة الصلاة#يستفتونك #قناة_الرسالة https://t.co/cK1jmN6yLN pic.twitter.com/YysfZ1KlmA
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 22, 2021
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