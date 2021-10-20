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القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  

القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  

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القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  

القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  
http://almnatiq.net/?p=1052426
محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و14 مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، لارتكابهم مخالفات رعي لـ1299 رأسًا من الإبل و214 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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