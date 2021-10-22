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طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1052459
محررو المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 23/10/2021، متوقعًا فيه سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، مع استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الأوسط والشمالي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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