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المملكة تتوج بـ 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

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المملكة تتوج بـ 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

المملكة تتوج بـ 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
http://almnatiq.net/?p=1052461
المناطق ـ واس:
توجت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة، بـ7جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي اختتم دورته الحادية والعشرين أمس بالعاصمة تونس، 4 منها إذاعية و3 تلفزيونية.
وتوزعت الجوائز الإذاعية الرئيسية على 4 أصناف من البرامج، حيث حصدت الهيئة الجائزة الأولى في صنف المسنين ببرنامج ” رفقا بهم “، والجائزة الثانية في صنف المرأة نماذج قيادية عن برنامج ” سعودية “.
كما حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على الجائزة الثانية في صنف الشباب، تجارب نجاح عن برنامج ” شباب الرؤية “، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب صنف ومضات التوعية العامة عن برنامج ” ّالتوعية العامة “.
وفي المجال التلفزيوني، حصلت الهيئة على الجائزة الثانية في كل من أصناف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة عن برنامج ” رحال “، وبرامج الأطفال عن برنامج” العبقري الصغير ” والمسلسلات الاجتماعية عن مسلسل” اختراق الجزء الأول “.
وقد شارك في الدورة الـ 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين، 235 عملا في المسابقات، توزّعت بين 113 عملا في المسابقات الإذاعية و122 عملا في المسابقات التلفزيونية.

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