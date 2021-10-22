بعد صعوده عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 23/10/2021 بالمملكة، ارتفعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 216,49 ريال (57,72 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 189,43 ريال (50.50 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 162,37 ريال (43,29 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعا إلى 126,28 ريال (33,67 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل التعاملات مسجلا 6733 ريالا (1795 دولارا)، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 1515 ريالات (404.03 دولار).

وعالمياً، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بضعف الدولار حيث عززت ضغوط التضخم الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.