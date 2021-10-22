احدث الأخبار

ولي العهد في افتتاح “السعودية الخضراء”: المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 (فيديو)
أبرز المواد
 ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة عالمية (فيديو)
أبرز المواد
 بعد قليل.. ولي العهد يفتتح أعمال مبادرة السعودية الخضراء
أبرز المواد
 بمشاركة عالمية.. انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء اليوم
أبرز المواد
 المولد يعتذر لجماهير الاتحاد عن واقعة مباراة الشباب.. ومدير النادي يعلق
أبرز المواد
 بعد صعوده عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة
أبرز المواد
 دراسة: جرعة “فايزر” التنشيطية فعالة ضد كورونا بنسبة 95.6 %
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتين
أبرز المواد
 المملكة تتوج بـ 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 منتدى التسويق يطلق نسخته الرابعة بالرياض
منطقة الرياض
 “الجوازات” توضح كيفية تغيير المقيم حالته الاجتماعية أو اسمه عبر “أبشر”
أبرز المواد
ولي العهد في افتتاح “السعودية الخضراء”: المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 (فيديو)

ولي العهد في افتتاح “السعودية الخضراء”: المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 (فيديو)

أبرز المواد
ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة عالمية (فيديو)

ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة عالمية (فيديو)

أبرز المواد
بعد قليل.. ولي العهد يفتتح أعمال مبادرة السعودية الخضراء

بعد قليل.. ولي العهد يفتتح أعمال مبادرة السعودية الخضراء

أبرز المواد
بمشاركة عالمية.. انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء اليوم

بمشاركة عالمية.. انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء اليوم

أبرز المواد

بعد صعوده عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة

بعد صعوده عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1052479
محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 23/10/2021 بالمملكة، ارتفعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 216,49 ريال (57,72 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 189,43 ريال (50.50 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 162,37 ريال (43,29 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعا إلى  126,28 ريال (33,67 دولار).
وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل التعاملات مسجلا 6733 ريالا (1795 دولارا)، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 1515 ريالات (404.03 دولار).

وعالمياً، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بضعف الدولار حيث عززت ضغوط التضخم الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

روابط ذات صلة

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال
  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وجرام 21 يسجل 185,35 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وجرام 21 يسجل 185,35 ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*