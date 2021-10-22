المولد يعتذر لجماهير الاتحاد عن واقعة مباراة الشباب.. ومدير النادي يعلق

محررو المناطق:

اعتذر فهد المولد، لاعب فريق الاتحاد، لجماهير ناديه، بعد أن ظهرت عليه علامات الغضب أثناء تبديله في مباراة الشباب بالجولة الـ9 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المولد، عبر حسابه على “سناب شات”: “أعتذر لمجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، وجماهير العميد الحبيبة، عن ما بدر مني لحظة التبديل، الذي كان بسبب حرصي على مواصلة اللعب والمساهمة مع زملائي في تعديل النتيجة، وبإذن الله نعوض في القادم وأكرر اعتذاري”.

من جانبه، علق المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، عما حدث من فهد المولد بعد استبداله، قائلًا: فهد أخطأ بما فعله، لكنها تحدث في المباريات وطبيعية، وهذه أمور داخلية سوف يتم التعامل معها، ولن نرضى بالأمور الخاطئة والسيئة.

وغادر المولد، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، غاضبًا، بعد قرار المدير الفني الروماني كوزمين تغييره، أمام نادي الشباب.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فهد المولد غاضبًا، بعد قرار استبداله بعبد العزيز البيشي.

وأبدى المولد غضبًا عارمًا، عند خروجه من أرضية الملعب، وسط فشل محاولات تهدئته، فيما دفع مدير الفريق حامد البلوي بقوة.

ولم يمكث المولد في دكة البدلاء، بل غادر الملعب بشكل نهائي، فيما عبرت الجماهير الاتحادية عن غضبها من ردة فعل لاعب الاتحاد.