بعد قليل.. ولي العهد يفتتح أعمال مبادرة السعودية الخضراء

محررو المناطق

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد قليل، أعمال مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.

ينطلق منتدى مبادرة السعودية الخضراء، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.

وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

ويسلط المتحدثون، الضوء، على مساعي وجهود المملكة العربية السعودية والتزامها بشأن المناخ، كما سيشاركون آراءهم وأفكارهم حول العمل المناخي.

وكان قد أعلن الأمير محمد بن سلمان، في شهر مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.