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توجيه عاجل من أمين تبوك بعد هجوم كلاب ضالة على “طفل البوادي”

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توجيه عاجل من أمين تبوك بعد هجوم كلاب ضالة على “طفل البوادي”

توجيه عاجل من أمين تبوك بعد هجوم كلاب ضالة على “طفل البوادي”
http://almnatiq.net/?p=1052511
محررو المناطق:

وجه أمين منطقة تبوك درويش بن علي بن غرم الله الغامدي، بالانتقال فورًا إلى الموقع، الذي شهد تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي، مطالبا بتكثيف الفرق للتخلص منها.

وكتبت أمانة منطقة تبوك، عبر حسابها بموقع تويتر: “إشارة إلى ماتم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي.. أمين منطقة تبوك يوجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة لطفل لم يبلغ العشر سنوات من العمر، في حي البوادي بتبوك.

ويبين المقطع المتداول – الذي وثقته كاميرات المراقبة، وقوع الطفل عدة مرات على الأرض نتيجة مهاجمة الكلاب الضالة له. ويوضح المقطع كذلك أن أحد الكلاب قضم الطفل من الـ “تي شيرت” الذي كان يرتديه ليسقط على الأرض، مرة أخرى ليتدخل مجموعة من الأشخاص لإنقاذه، ويفر هاربا.

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