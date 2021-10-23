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وزير الطاقة: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات

وزير الطاقة: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات
http://almnatiq.net/?p=1052546
محررو المناطق:

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الممكلة تعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات، مشددا أن المملكة لا تسعى لدعم مالي أو نقدي لجهودها من أجل خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بمقدور المملكة تحويل احتياجات الطاقة عبر تحويل 50% إلى الموارد المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون و التعويض الكربوني محليًا.

وأضاف وزير الطاقة، خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، أن “ما ترونه هو فقط لمحة مسبقة للرؤية التي نود أن نحصل عليها، و التي ستمكننا لبناء الجسور بين الاستدامة وتنوع الاقتصاد و النمو الاقتصادي”.

وقبل قليل، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة؛ لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وأشار سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

 

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