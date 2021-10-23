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ولي العهد: عازمون على تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا

ولي العهد: عازمون على تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا
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محررو المناطق
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لـ مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وقال ولي العهد إنه تمّ بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.
وأضاف أن شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات ستقوم بإعلان المبادرات القادمة.
وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا: “أعلن اليوم عزمنا تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا”.
وأوضح أنه سيكون هناك مبادرات سنوية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.وكان قد افتتح ولي العهد محمد بن سلمان في وقت سابق، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.
وتستمر أعمال المنتدى، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.

وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

ويسلط المتحدثون، الضوء، على مساعي وجهود المملكة والتزامها بشأن المناخ، كما سيشاركون آراءهم وأفكارهم حول العمل المناخي.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، في شهر مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

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