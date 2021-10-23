ولي العهد: عازمون على تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا

محررو المناطق

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لـ مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وقال ولي العهد إنه تمّ بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

وأضاف أن شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات ستقوم بإعلان المبادرات القادمة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا: “أعلن اليوم عزمنا تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا”.