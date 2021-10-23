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 القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

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 القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

 القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1052556
المناطق ـ واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، متمنيا لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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