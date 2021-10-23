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خلال افتتاح “السعودية الخضراء”.. ولي العهد يعلن نية المملكة الانضمام لـ3 مؤسسات واتفاقيات دولية

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خلال افتتاح “السعودية الخضراء”.. ولي العهد يعلن نية المملكة الانضمام لـ3 مؤسسات واتفاقيات دولية

خلال افتتاح “السعودية الخضراء”.. ولي العهد يعلن نية المملكة الانضمام لـ3 مؤسسات واتفاقيات دولية
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محررو المناطق
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، وتأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية ومؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.
وقال ولي العهد خلال افتتاحه لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060 م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وكان قد افتتح ولي العهد في وقت سابق، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.
وتستمر أعمال المنتدى، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.

 

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