وزير الطاقة: التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات تصل مرحلة النضوج بحلول 2040

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “لدي ابن في المنزل يناقشني ويجادلني كثيرًا في أمور انبعاثات الكربون ومشاكل الطاقة، وهو مثل الكثير من الشباب و الفتيات في هذا الوطن مهتمون بهذا الأمر، وهم عازمون على تحسين وصناعة مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة”.

وأضاف وزير الطاقة، خلال المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض: “نتنافس مع النرويج في تقليل انبعاثات غارات الميثان مرة نكون نحن في المقدمة ومرة هم، لكن حسب دراساتنا الحديثة، أقول لأصدقائنا “الفايكنغ” أن لدى أمين الناصر رئيس أرامكو أخبار غير سارة لكم لأننا سننهي هذا الصراع ونبتعد بالصدارة كثيرًا عنكم”.

وتابع: “من المضحك أحيانًا عندما تفكر أننا مصدر جميع أنواع الطاقة، نحن نملك و نصدر النفط و الغاز و الهيدروجين و طاقة الرياح و الطاقة الشمسية والنفط الصخري و غيرها، هل يوجد دولة مثل السعودية؟”.

وأكمل: “معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل مرحلة النضوج بحلول 2040، لذا نحتاج بعض الوقت للتصرف بشكل مناسب، و هدف 2060 سيتم تحقيقه بدون أي تأثير مالي أو اقتصادي معاكس”.