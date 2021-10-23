احدث الأخبار

أمانة جدة تستأنف أعمال إزالة المباني العشوائية بـ “غليل وبترومين”
منطقة مكة المكرمة
 الفضلي: “حماية البيئة” أولوية لدى المملكة وننفذ مبادرات تجاوزت 52 مليار ريال
أبرز المواد
 وزير الطاقة: هدفنا الوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في عام 2060
أبرز المواد
 ولي العهد البريطاني: نرى تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
أبرز المواد
 المملكة تستضيف مؤتمرًا عالميًا للاستعاضة السنية في نهاية أكتوبر
محليات
 تصل 50 ألف ريال.. “حماية المستهلك” تكشف أضرار وغرامات الاحتطاب
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة القصيم
أبرز المواد
 بعد أسبوع من تأجيلها.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض  
محليات
 مئات المستوطنين اليهود يقتحمون خلة النحلة جنوب بيت لحم
أبرز المواد
 “الزعاق”يوضح كيفية معرفة العرب بالمواسم من خلال اقتران القمر والثريا (فيديو)
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر من أمطار رعدية على 3 محافظات
منطقة عسير
 شاهد.. جندي أمريكي سابق يتصدى للصوص خلال سطو مسلح على متجر
أبرز المواد
أمانة جدة تستأنف أعمال إزالة المباني العشوائية بـ “غليل وبترومين”

أمانة جدة تستأنف أعمال إزالة المباني العشوائية بـ “غليل وبترومين”

منطقة مكة المكرمة
الفضلي: “حماية البيئة” أولوية لدى المملكة وننفذ مبادرات تجاوزت 52 مليار ريال

الفضلي: “حماية البيئة” أولوية لدى المملكة وننفذ مبادرات تجاوزت 52 مليار ريال

أبرز المواد
وزير الطاقة: هدفنا الوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في عام 2060

وزير الطاقة: هدفنا الوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في عام 2060

أبرز المواد
ولي العهد البريطاني: نرى تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد البريطاني: نرى تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

أبرز المواد

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة القصيم

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=1052606
المناطق ـ القصيم:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة القصيم، حيث تتعرض المحافظات و المراكز “الأسياح – البدائع – البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة”، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تبدأ في تمام الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.

كما أعلن عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة، موضحًا  أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

روابط ذات صلة

“الوطني للأرصاد” يحذر من أمطار رعدية على 3 محافظات

“الوطني للأرصاد” يحذر من أمطار رعدية على 3 محافظات
“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتين

“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتين
طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*