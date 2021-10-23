“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وأتربة مثارة على منطقة القصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة القصيم، حيث تتعرض المحافظات و المراكز “الأسياح – البدائع – البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة”، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تبدأ في تمام الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.
كما أعلن عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
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للتفاصيل https://t.co/qPUu0XLGoU #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Y9mc1KAvCL
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) October 23, 2021
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