تصل 50 ألف ريال.. “حماية المستهلك” تكشف أضرار وغرامات الاحتطاب

محررو المناطق:

كشف جمعية حماية المستهلك أضرار الاحتطاب، وغراماته على التاجر والناقل والقاطع والمعتدي على الأشجار، في ظل مساهماتها التوعوية الوطنية، فيما أهابت وزارة البيئة بضرورة التبليغ عن المخالفين.

وأوضحت “حماية المستهلك”، أن الاحتطاب يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي، ويقلص إنتاج الأكسجين، إضافة إلى تعرية التربة من الغطاء النباتي وانخفاض مخزون المياه الجوفية، كما يؤثر سلبيا على السياحة وخطط التنمية الاجتماعية.

وبحسب الجمعية، فإن غرامة الاحتطاب من أجل التجارة هي 50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة الواحدة 5 آلاف ريال، في حين أن غرامة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ. ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة تجرم الاحتطاب؛ إذ يعد من المخالفات التي يعاقب عليها نظام البيئة.