بعد أسبوع من تأجيلها.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض  

المناطق ـ الرياض:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن انطلاق فعالية بسطة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد تأجيلها أسبوعًا للاستفادة من تطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن بسطة الرياض تهدف إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة، مشيرة إلى أنَّ فعاليات البسطة مستمرة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وتتواجد ببسطة الرياض أكثر من 200 مشاركة للفنون والحرف والموسيقى وبازارات الملابس والعطور، وكافيهات والمطاعم المعروفة.

وكانت قررت أمانة منطقة الرياض تأجيل موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض لمدة أسبوع ؛ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع ودعم رواد الأعمال المشاركين.