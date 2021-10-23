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المملكة تستضيف مؤتمرًا عالميًا للاستعاضة السنية في نهاية أكتوبر

المملكة تستضيف مؤتمرًا عالميًا للاستعاضة السنية في نهاية أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=1052623
المناطق- واس:

تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية 2021 افتراضيا بعنوان “فن وجمال التركيبات السنية” خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأمريكية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

ويأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي. ودعا رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية الدكتور منصور عسيري جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.

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