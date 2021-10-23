بعد إطلاق “السعودية الخضراء”.. 6 فوائد للتشجير

محررو المناطق:

كشف عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عن فوائد للتشجير، تزامنا مع إعلان ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، عن الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه، بتويتر، أن هناك 6 فوائد للتشجير، مشيرا إلى أنها تقلل درجة حرارة الهواء، وتعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس، إضافة إلى تنقية الهواء وتثبيت التربة، علاوة على تقليل العواصف الترابية وتحجيم حدتها، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

ويعد تحويل الصحراء إلى أرض خضراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود القادمة بمثابة حجر الأساس لمبادرة السعودية الخضراء، إذ يساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.

وأطلق اليوم، سمو الأمير محمد بن سلمان، مبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن “شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات ستقوم بإعلان المبادرات القادمة”.

وقال ولي العهد: “أعلن اليوم عزمنا تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا “، مشيرا إلى “بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة”.

كما كشف عن هدف المملكة بالوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في 2060، لافتا إلى وجود استثمارات بقيمة 700 مليار ريال لتحقيق أول حزمة من مستهدفات السعودية الخضراء.

يشار إلى أنه جرى زراعة 10 ملايين شجرة في جميع أنحاء المملكة في إطار حملة “لنجعلها خضراء”، ضمن رحلة المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة. كما يتضمن مخطط العلا الرئيسي، وهو مشروع لتأهيل أكبر واحة ثقافية في العالم، خططا لإنشاء ما يصل إلى 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والمفتوحة.

وزرعت شركة أرامكو أكثر من 4 ملايين شجرة مانغروف – 2 مليون شجرة في عام 2020 – لاستعادة غابات المانغروف الساحلية في المملكة، كما يحول مشروع الرياض الخضراء المدينة لتضم 541 كم مربع من المساحات الخضراء، و7.5 مليون شجرة، وحزام أخضر يمتد عبر المدينة بطول 1,100 كم مربع.