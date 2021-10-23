بعدما أطلقها ولي العهد.. أبرز أهداف “السعودية الخضراء” وتأثيرها الاقتصادي على المملكة

محررو المناطق

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء، في افتتاح أعمال المنتدى الذي يستمر حتى يوم الاثنين المقبل لمدة 3 أيام؛ باستثمارات أكثر من 700 مليار ريال.

وقال ولي العهد، خلال افتتاحه لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إنَّ المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وكذلك بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال

وأضاف ولي العهد أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا

وأكَّد الأمير محمد بن سلمان، تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة وتشجيرا، وبدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بالمملكة بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة في إطار مبادرة السعودية خضراء.

تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة

وأشار ولي العهد إلى إعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

في الوقت ذاته، أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ واتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بجانب تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية ومؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

كما أشار ولي العهد خلال افتتاح المنتدى، إلى مبادرات سنوية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

ويجمع منتدى السعودية خضراء، اليوم، صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

ومن المخطط أن تجمع المبادرة التي أطلقها ولي العهد، بين حماية البيئة، وتحويل الطاقة، وبرامج الاستدامة لبناء مستقبل مستدام للجميع.

أهداف مبادرة السعودية خضراء

وتستهدف مبادرة السعودية الخضراء، ثلاث أهداف رئيسية، وهي تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمي، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من أرض المملكة.

توفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030

وفي ظل مبادرة السعودية خضراء، سيتم تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهام العالمي عبر توفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ومن المتوقع إزالة حوالي 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة، ورفع نسبة تحويل النفايات على المرادم إلى 94%.

انتاج طاقة كافية لتزويد 600 ألف منزل بالكهرباء

كما تهدف لتزويد المباني والصناعات المختلفة ووسائل النقل بالطاقة اللازمة بكفاءة وفعالية التقدم والإنجاز من خلال مشاريع الطاقة المتجددة الحالية التي ستنتج طاقة كافية لتزويد 600 ألف منزل بالكهرباء، ما يعني تخفيض غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 7 ملايين طن سنويًا.

كما سيتم استثمار 7 مليارات دولار سنويًا في الحلول التي تساهم بتخفيض نسبة انبعاث الكربون من قبل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ(OGCI)، والتي تمثل أرامكو السعودية عضواً مؤسساً لها.

تقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات

كما سيتم تقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات، من خلال تقليل الازدحام المروري عبر إنشاء شبكة خطوط سكك حديدية يبلغ طولها 9,900 كم.

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، سيتم تخصيص أكثر من 35 مبادرة فرعية لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها وهدرها.

تحول أراض المملكة إلى اللون الأخضر بزراعة 10 مليارات شجرة

وستتحول أراض المملكة إلى اللون الأخضر بزراعة 10 مليارات شجرة في جميع الأنحاء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود القادمة والتي تعد بمثابة حجر الأساس لمبادرة السعودية الخضراء.

ويسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة التقدم والإنجازات.

ويذكر أن أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يستمر خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.