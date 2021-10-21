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في نقاط.. خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من “أبشر” عبر البريد

في نقاط.. خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من “أبشر” عبر البريد
http://almnatiq.net/?p=1052703
محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي “سُبل”.

وقالت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي “سُبل” تتمثل في النقاط التالية:ـ

ــ  إحضار نموذج إشعار التجديد للجوزا من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد
ــ إحضار القديم وتسليمه لموظف البريد
ــ التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد
ــ سداد الرسوم المستحقة للتوصيل
ــ وضع الجواز القديم وأشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد
ــ سيتم ارسال الجواز المُجدد مع الجواز القديم بعد تخريمة الى عنوانك الوطني عبر البريد السعودي “سُبل”

 

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