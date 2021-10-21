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استشاري يكشف مخاطر المسكنات على مرضى ضغط الدم

استشاري يكشف مخاطر المسكنات على مرضى ضغط الدم
http://almnatiq.net/?p=1052706
محررو المناطق:

وجه الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح إلى مرضى الضغط الذين يأخذون مسكنات للألم مثل بروفين.

وقال النمر، عبر حسابه على موقع تويتر: “مرضى الضغط اللي يأخذون مسكنات للألم مثل بروفين، فولتارين رابيدوس، أركوكسيا… لابد أن يراقبوا الضغط بانتظام لأن من أعراضها الجانبية ارتفاع الضغط”.

وسبق وأن أوضح النمر، أنّ ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين) كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنهما يكثران معًا لدى كبار السن.

كما حذر مرضى الضغط من التوقف عن تناول الأدوية بعد تحسن حالتهم، مشيرًا إلى أن الأجدى “للمريض” أخذ الدواء يوميًا في جميع الأحوال وعدم التوقف عن تناوله من تلقاء نفسه.

وبحسب موقع “طب ويب”، فإن أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب المرضى الذين يعانون منه لا تظهر بشكل ملحوظ، وتكمن عوامل الخطورة في: السن والعامل الوراثي وإهمال الفحص.

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