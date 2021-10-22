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لمواجهة كورونا..”سلمان للإغاثة”يسلّم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية للكاميرون

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لمواجهة كورونا..”سلمان للإغاثة”يسلّم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية للكاميرون

لمواجهة كورونا..”سلمان للإغاثة”يسلّم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية للكاميرون
http://almnatiq.net/?p=1052710
المناطق ـ واس:
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الثانية من المساعدات الطبية لجمهورية الكاميرون للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد – 19).
وقام بتسليم المساعدات  نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، لوزير الصحة مانودا مالاشي، في العاصمة ياوندي.
وعبر وزير الصحة الكاميروني عن تقديره الواسع لما تقوم به المملكة من جهود جبارة في سبيل تقديم العون للمتضررين لمجابهة هذه الجائحة.
وتأتي هذه المساعدات استمرارا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، التي تقدمها عبر المركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

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