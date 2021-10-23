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بلدية وادي الدواسر تواصل أعمال الرش ومكافحة نواقل الأمراض

بلدية وادي الدواسر تواصل أعمال الرش ومكافحة نواقل الأمراض
http://almnatiq.net/?p=1052726
وادي الدواسر – مبارك الدوسري:

تواصل فرق مكافحة الحشرات ببلدية محافظة وادي الدواسر أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض في عدد من أحياء المحافظة على فترات متعدد، وفق البرنامج المعد لذلك.

وأوضح رئيس البلدية صالح بن جري السليس، أن قسم النظافة يعمل وفق خطة زمنية لتغطية المواقع المستهدفة بمختلف مراكز المحافظة باستخدام مبيدات مكافحة الآفات، وأن تلك الإجراءات تأتي في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري أو الاتصال في حالة وجود مخلفات من شأنها الإضرار بالصحة عبر رقم عمليات البلدية 940 أو الخدمات الإلكترونية الأخرى.

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