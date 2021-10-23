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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرر 137 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرر 137 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1052727
محررو المناطق ـ الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، 2531 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن أعمالها الرقابية في المنطقة، نتج عنها ضبط 137 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق ثمان منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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