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ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052735
محررو المناطق

قالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إن المملكة تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة.

وأضافت الأميرة ريما؛ في جلسة نقاشية ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن نوايا المملكة قائمة للحفاظ على البيئة، وهو ما يتضح في مشروعاتها “مدينة المستقبل ومشروع البحر الأحمر”.

وتابعت: “إننا إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هنالك مستقبل، الأمر ضروري لصالح العالم فيما هو آت”، مضيفة أنه سيتم تخصيص 30 % من الأراضي في المملكة كمناطق محمية، حيث ستسير عمليات الحماية والتطوير جنباً إلى جنب.

وأوضحت، وسائل التقنية الخضراء الحديثة في المشاريع البيئية الضخمة التي تبنتها السعودية، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، ستمكّن مستقبل السعودية الأخضر.

وفي وقت سابق، كان قد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِن عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وتستمر أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.

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