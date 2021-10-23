“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.

وكشف التحالف، عن تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وأكد التحالف، أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.