أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.
وكشف التحالف، عن تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وأكد التحالف، أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.
التعليقات (٠) اضف تعليق