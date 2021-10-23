احدث الأخبار

“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية
أبرز المواد
 باستخدام طائرات الدرونز.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق أكبر حملة تشجير
أبرز المواد
 ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرر 137 مخالفة
المنطقة الشرقية
 بلدية وادي الدواسر تواصل أعمال الرش ومكافحة نواقل الأمراض
منطقة الرياض
 “الأحوال المدنية” تحدد شروط استخراج وثيقة بدل فاقد
أبرز المواد
 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في وادي الجوز
أبرز المواد
 لمواجهة كورونا..”سلمان للإغاثة”يسلّم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية للكاميرون
محليات
 في نقاط.. خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من “أبشر” عبر البريد
أبرز المواد
 استشاري يكشف مخاطر المسكنات على مرضى ضغط الدم
أبرز المواد
 عبدالمحسن: استراتيجية الاستدامة تجعل الرياض من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم بحلول 2030
أبرز المواد
 الحلقات النقاشية ضمن منتدى السعودية الخضراء تواصل عقد فعالياتها
محليات
“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية

“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية

أبرز المواد
باستخدام طائرات الدرونز.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق أكبر حملة تشجير

باستخدام طائرات الدرونز.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق أكبر حملة تشجير

أبرز المواد
ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرر 137 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرر 137 مخالفة

المنطقة الشرقية

“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية

“التحالف”: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها عمليات عدائية
http://almnatiq.net/?p=1052749

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.
وكشف التحالف، عن تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وأكد التحالف، أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

روابط ذات صلة

باستخدام طائرات الدرونز.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق أكبر حملة تشجير

باستخدام طائرات الدرونز.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق أكبر حملة تشجير
ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)
“الأحوال المدنية” تحدد شروط استخراج وثيقة بدل فاقد

“الأحوال المدنية” تحدد شروط استخراج وثيقة بدل فاقد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*