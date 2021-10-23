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جامعة “المؤسس” تحصد ذهب بطولة الكاراتيه للجامعات 

جامعة “المؤسس” تحصد ذهب بطولة الكاراتيه للجامعات 

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جامعة “المؤسس” تحصد ذهب بطولة الكاراتيه للجامعات 

جامعة “المؤسس” تحصد ذهب بطولة الكاراتيه للجامعات 
http://almnatiq.net/?p=1052754
محررو المناطق

حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول في بطولة للكاراتيه للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمها الـ 12 والتي اختتمت منافساتها اليوم السبت بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 16 جامعة؛ في الصالة الرياضية بجامعة الجوف.

وحصل طلاب الجامعة على ثلاث ذهبيات وبرونزية مكنتهم من تحقيق المركز الأول في البطولة وجاءت النتائج على النحو التالي: ذهبية تحت وزن  75 حصل عليها الطالب علي برناوي من كلية الهندسة، ذهبية تحت وزن 60 حققها الطالب يوسف ناتيه من سنة تحضيرية، ذهبية تحت وزن 84 حصدها الطالب محمد الزهراني من كلية الحقوق، وبرونزية تحت وزن 67 حققها الطالب انس باشا من كلية الهندسة.

وأزجي عميد شؤون الطلاب  الدكتور مسعود بن محمد القحطاني تهانيه للطلاب الفائزين وتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطالب الرياضي الجامعي وهو نتاج الدعم اللا محدود الذي يحظى به النشاط الرياضي بالجامعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية  الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني. مقدماً شكره للجهازين الفني والإداري على جهودهم مثمرة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح وكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور خالد الزهراني، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الجماعي وحرص الجهاز الفني والإداري على إعداد فريق متمكن يزخر بمواهب وقدرات في لعبة الكاراتيه وتكللت تلك الجهود بتحقيق منجز يسجل باسم جامعة “المؤسس” وقدم تهانيه للطلاب الفائزين .

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