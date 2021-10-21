إطلاق برامج موجهة لطلاب العوق البصري في الشرقية

المناطق ـ الشرقية:

قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية 16 برنامجًا موجهًا لطلاب العوق البصري بجميع مراحل التعليم في 7 محافظات.

وتقدم تلك البرامج لنحو 67 طالبًا، وذلك ضمن خطط تعليمية تضمن التحاقهم بالمراحل كافة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم في المنطقة تقدم الخدمات التعليمية لتعليم الكبار ضمن برنامجين للمرحلة المتوسطة والثانوية.

ونوه إلى أن جميع الطلاب يحظون بخدمات تربوية وتعليمية من قبل معلمين متخصصين في تلك البرامج، التي ترتبط بالمهارات التعويضية.

ولفت إلى أن طلاب الصفوف المرحلة الابتدائية يتعلمون على استخدام المعينات الدراسية والحروف البارزة في كتب برايل وعلى التعامل مع (آلة بيركنز برايل) و(آلة برايل سنس) للمراحل المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى التدريب على العصا البيضاء.