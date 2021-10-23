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السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها

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السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها

السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها
http://almnatiq.net/?p=1052798
المناطق - الرياض:

أشاد ‏ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين مؤتمر السعودية الخضراء، والذي أعلن من خلاله سمو ولي العهد عن مبادرتي، (السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر).

وقال معاليه إن من غير المستغرب على سمو ولي العهد ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- إطلاق مثل هذه المبادرات الهادفة والبناءة التي تسهم في خير المجتمعات وسلامة البيئة والحفاظ عليها، مبيناً أن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت عنصراً أساسيًا وبناءًا في الحفاظ على البيئة وسلامتها، ولا سيما في ظل رؤيتها المباركة (2030) التي سابقنا بها الزمن وأصبحت المملكة اليوم من مصاف دول العالم الأول.

وأكد أن المملكة بقيادة سمو ولي العهد ستمضي قدماً إلى كل مافيه خير وصلاح العالم أجمع بإذن الله وأن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات العديدة التي أطلقها ولي العهد خير دليل على أن المملكة ماضية بحزم وعزم إلى تحقيق أهدفها وغاياتها النبيلة بإذن الله، سائلاً الله -العلي القدر- أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد وأن يجعلها في موازين أعمالهم الصالحة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وكشف ولي العهد عن انضمام المملكة إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.

وأشار إلى إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

وأضاف أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

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