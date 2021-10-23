التحالف ينشر صورًا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها شمال الحديدة

المناطق - واس:

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة.

وأوضح “التحالف”، أن العمليه العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف “التحالف”، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.