تطوير وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي “مدرستي”.. والتعليم تكشف الهدف منها

محررو المناطق:

أطلقت وزارة التعليم، النسخة المطورة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة “مدرستي”.

وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز وبناء السلوكيات الإيجابية في استخدام المنصات الإلكترونية، وتعزيز المواطنة الرقمية للطلبة وأسرهم والكوادر التعليمية والإشرافية.

وتعمل وزارة التعليم على نشر وتفعيل وثيقة آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام بمختلف فئاتهم وفي جميع المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى أولياء أمورهم؛ لتوفير مرجعية ضابطة لسلوكيات الطلبة الرقمية في استخدام التقنية بشكل عام واستخدامها في التعليم الإلكتروني بشكل خاص.

وقالت المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور عهود الفارس، إن إصدار وتحديث وتطوير وثيقة آداب السلوك الرقمي يعزز من السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتوعية بالسلوكيات والإجراءات الصحيحة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.

ولفتت إلى أن آداب السلوك الرقمي ستسهم في ضبط الأداء داخل الفصول الافتراضية، كالحضور والانصراف والالتزام بالمشاركات الصفية، وكذلك تجويد التعامل مع أدوات التواصل والنشر الإلكتروني، إضافة إلى الوصول لأفضل الممارسات في استخدام التقييمات الإلكترونية عن أداء الواجبات والاختبارات والمشاريع.