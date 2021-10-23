“إيجار”: عقود الإيجار السكنية المُوثقة بمختلف المناطق تجاوزت مليوني عقد

المناطق - الرياض:

تجاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة من بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

وأوضح برنامج “إيجار”، أن هذا الرقم تحقق جراء التطور في الخدمات التي يُقدمها البرنامج بالشراكة مع الوسطاء العقاريين، بهدف حفظ حقوق كافة الأطراف وزيادة موثوقية القطاع العقاري.

ونوه إلى أن الشبكة تشهد تطورًا في الخدمات المُقدمة لتحقيق تطلعات كافة الأطراف والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في خلق بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير الإجراءات بأدوات إلكترونية متطورة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية، أبرم عليها ما يزيد عن مليوني عقد سكني منذ إطلاق الشبكة في 2018.