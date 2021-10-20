“أردوغان” يطرد سفراء 10 دول غربية لمطالبتهم الإفراج عن عثمان كافالا

المناطق ـ وكالات:

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بطرد سفراء 10 دول غربية لمطالبتهم الإفراج عن المعتقل عثمان كافالا.

وقال أردوغان في تصريحات سابقة، إنه أصدر تعليماته بإعلان سفراء دول “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، بعد أن طالبوا بإطلاق سراح رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا من بين الدول التي أصدرت البيان الذي يطالب تركيا باحترام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان الإفراج العاجل عن كافالا.

واستدعت تركيا 10 سفراء بشأن البيان المشترك يوم الثلاثاء الماضي، ووصفت البيان بأنه “غير مسؤول”.