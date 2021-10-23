احدث الأخبار

وزير السياحة: المركز العالمي للاستدامة السياحية يهدف إلى صافي الانبعاثات الصفري
الاقتصاد
 أمين تبوك يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمحافظة تيماء
منطقة تبوك
 صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
منطقة عسير
 وزير الطاقة: المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر
أبرز المواد
 البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة
أبرز المواد
 سرقة ومخدرات وانتحال صفة رجال شرطة.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بـ 16 متهمًا في 6 جرائم
محليات
 خلال مراسم رسمية.. صفع محافظ إيراني أمام وزير الداخلية على الهواء مباشرة (فيديو)  
أبرز المواد
 السفير البريطاني: مبادرة “السعودية الخضراء” مؤشر واضح على تقدم المملكة
أبرز المواد
 “أردوغان” يطرد سفراء 10 دول غربية لمطالبتهم الإفراج عن عثمان كافالا
أبرز المواد
 بعد واقعة مباراة الشباب.. الاتحاد يعاقب فهد المولد
أبرز المواد
 جلسة نقاش في منتدى “السعودية الخضراء” تتناول رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر
الاقتصاد
 بينها التدخين وعمل قوم لوط.. مُختص يحدد أبرز 6 أسباب للوفاة عالميًا
أبرز المواد
وزير السياحة: المركز العالمي للاستدامة السياحية يهدف إلى صافي الانبعاثات الصفري

وزير السياحة: المركز العالمي للاستدامة السياحية يهدف إلى صافي الانبعاثات الصفري

الاقتصاد
أمين تبوك يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمحافظة تيماء

أمين تبوك يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمحافظة تيماء

منطقة تبوك
صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

منطقة عسير
وزير الطاقة: المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر

وزير الطاقة: المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر

أبرز المواد

السفير البريطاني: مبادرة “السعودية الخضراء” مؤشر واضح على تقدم المملكة

السفير البريطاني: مبادرة “السعودية الخضراء” مؤشر واضح على تقدم المملكة
ألوك شارما
http://almnatiq.net/?p=1052837
المناطق - واس:

رحب سفير بريطانيا لدى المملكة الرئيس المعين لمؤتمر كوب 26 للأمم المتحدة ألوك شارما، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم, أن المملكة تستهدف للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وقدم السفير البريطاني الشكر لسمو ولي العهد على عمله في مبادرة “السعودية الخضراء”, مشيراً إلى أنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها, وذلك خلال زيارته للرياض في يوليو لمناقشة الطموح قبل قمة المناخ COP26.

وبين أن الإعلان يبرز إدراك المملكة للفرص الاقتصادية والنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة، حيث أن المملكة تلعب دوراً مهماً في حل مشكلة تغير المناخ, متمنياً أن يحفز هذا الالتزام الطموح من الآخرين قبل قمة المناخ COP26.

وأعرب الرئيس المعين لمؤتمر كوب 26 للأمم المتحدة ألوك شارما عن تطلعه إلى رؤية مزيد من التحديد الكمي للإسهامات المحددة وطنيًا المعدلة للمملكة، الذي جرى الإعلان عنه، والعمل مع المملكة في مؤتمر الأطراف لتأمين نتيجة تبقي 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

روابط ذات صلة

البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة
السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها

السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها
ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

ريما بنت بندر: “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل” (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*