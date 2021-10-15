خلال مراسم رسمية.. صفع محافظ إيراني أمام وزير الداخلية على الهواء مباشرة (فيديو)  

محررو المناطق:

تعرض الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، زين العابدين رضوي، لصفعة قوية أثناء حفل تنصيبه.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام إيرانية شخصًا مجهولًا، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة محافظ أذربيجان الشرقية الجديد ويوجه صفعة قوية إلى وجه المحافظ، وسرعان ما هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي.

وجاء هذا الحادث على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

وأعلن مدعي عام مدينة تبريز، بابك محبوب عليلو، عن إصدار أمر عاجل بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المعتدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، موضحة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث.

ووفقا لوكالة “فارس” فإن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.