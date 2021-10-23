سرقة ومخدرات وانتحال صفة رجال شرطة.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بـ 16 متهمًا في 6 جرائم

استعرض الأمن العام، 6 جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية وجرى القبض على مُركتبيها في عدد من مناطق المملكة.
وجاءت الجرائم كالتالي:
ـ القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلادشية والسودانية، بالإضافة إلى مقيمة من الجنسية البنغلادشية، لارتكابهم جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها بمكة المكرمة.
ـ ضبط مواطنين في العقد الثاني من العمر عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر” في مكة المكرمة.
ـ الإطاحة بخمسة أشخاص تورطوا بسرقة مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها والقيام بإتلاف الهياكل المُتبقية لإخفاء جرائمهم في الرياض.
ـ القبض على مواطن ظهر في مقاطع فيديو وهو يتباهى بتعاطي المواد المُخدرة والممنوعات وارتكاب مخالفات مرورية في الحدود الشمالية.
ـ ضبط مواطن من أصحاب السوابق تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة في مكة المكرمة.
ـ الإطاحة بمواطن عُثر بحوزته على 65 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المُخدر مخبأة في خزان وقود مركبة بمحافظة الدائر.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/OZKAQO2Wct
— الأمن العام (@security_gov) October 23, 2021
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