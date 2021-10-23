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سرقة ومخدرات وانتحال صفة رجال شرطة.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بـ 16 متهمًا في 6 جرائم

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سرقة ومخدرات وانتحال صفة رجال شرطة.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بـ 16 متهمًا في 6 جرائم

سرقة ومخدرات وانتحال صفة رجال شرطة.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بـ 16 متهمًا في 6 جرائم
الأمن العام
http://almnatiq.net/?p=1052849
محررو المناطق:

استعرض الأمن العام، 6 جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية وجرى القبض على مُركتبيها في عدد من مناطق المملكة.

 

وجاءت الجرائم كالتالي:

 

ـ القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلادشية والسودانية، بالإضافة إلى مقيمة من الجنسية البنغلادشية، لارتكابهم جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها بمكة المكرمة.

 

ـ ضبط مواطنين في العقد الثاني من العمر عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر” في مكة المكرمة.

 

ـ الإطاحة بخمسة أشخاص تورطوا بسرقة مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها والقيام بإتلاف الهياكل المُتبقية لإخفاء جرائمهم في الرياض.

 

ـ القبض على مواطن ظهر في مقاطع فيديو وهو يتباهى بتعاطي المواد المُخدرة والممنوعات وارتكاب مخالفات مرورية في الحدود الشمالية.

 

ـ ضبط مواطن من أصحاب السوابق تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة في مكة المكرمة.

 

ـ الإطاحة بمواطن عُثر بحوزته على 65 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المُخدر مخبأة في خزان وقود مركبة بمحافظة الدائر.

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