البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

المناطق - واس:

رحبت مملكة البحرين اليوم بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والإنخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والإستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميلشيا الحوثي الإرهالبة وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية .