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صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

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صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

صحة بيشة تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
صحة بيشة
http://almnatiq.net/?p=1052861
المناطق - عسير:

فعلت صحة بيشة ممثلة بأقسام مكافحة العدوى، وبمشاركة إدارة التوعية الصحية بمستشفياتها والقطاعات الصحية والمراكز المتخصصة التابعة لها، فعاليات الاسبوع العالمي لمكافحة العدوى 2021 تحت شعار إحرص على ان تكون غايتك هي الوقاية من العدوى.
وقامت صحة بيشة بتفعيل معارض توعوية وجولات ميدانية تتضمن توزيع عدداً من المطويات التعريفية والتوعوية والتي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع الصحي بأهمية مكافحة العدوى حفاظاً على سلامتهم .


وبينت صحه بيشة أن الفعاليات الداخلية والميدانية استمرت أسبوع من تاريخ انطلاق الاسبوع العالمي وتشمل توزيع مطبوعات توعوية وتثقيفية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي والتأكيد علي أهمية تطبيق برامج مكافحة العدوى حفاظاً على سلامتهم وتجنب العدوي .
وأشارت صحة بيشه إلى أهمية نظافة اليدين حيث أن بعض الأمراض المعدية تنتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة أو عن طريق المصافحة.

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