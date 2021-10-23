أمين تبوك يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمحافظة تيماء

محررو المناطق

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أعمال معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري بمحافظة تيماء.

وقدم أمين منطقة تبوك شكره لرئيس البلدية م.سلامة بن هليل البلوي وفريق العمل نظير جهودهم المميزة في معالجة التشوه البصري بالمحافظة.

وكانت قد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرحلة الثانية من حملة (صوّر وأرسل) , بهدف تعزيز التفاعل الكبير الذي حظيت به الحملة من قبل المستهدفين وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، وذلك ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وتهدف الوزارة من هذه الحملة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.