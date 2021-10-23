وزير السياحة: المركز العالمي للاستدامة السياحية يهدف إلى صافي الانبعاثات الصفري

المناطق - واس:

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن المركز العالمي للاستدامة السياحية الذي أعلن عن تأسيسه اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.

وشدد على أن المركز سيعمل على دعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين قطاع السياحة من النمو وخلق فرص العمل، مع تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

ونوه إلى أن قطاع السياحة والسفر يتسبب بما نسبته 8% من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ولذلك تسعى المملكة إلى تحقيق تغيير عاجل في الممارسات السياحية حيث وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.