للحصول على سعر أمثل.. خبير يحدد التوقيت الأمثل لشراء السيارات (فيديو)

نصح عبدالرحمن الخالدي صانع محتوى متخصص بالسيارات بشراء السيارات في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي للحصول على سعر أمثل .
وأضاف الخالدي خلال لقاءه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن العامين الحاليين وبسبب أزمة رقائق أشباه الموصلات قد نجد الأسعار عالية جدًا.
وتابع أن هناك أزمة عالمية أدت إلى عدم وجود مخزون للسيارات مما أدى إلى ارتفاع سعرها، مؤكدًا أنه بانتهاء هذه الأزمات، فإن أفضل شىء شراء السيارة في آخر 4 شهور من موديلها.
عبدالرحمن الخالدي .. صانع محتوى متخصص بالسيارات: أنصح بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي للحصول على سعر أمثل .. لكن العامين الحاليين وبسبب أزمة رقائق أشباه الموصلات قد نجد الأسعار عالية جدا@d7oom4cars#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CEDy3RNUH9
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 23, 2021
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