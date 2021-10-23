وزير الإسكان: مبادرات البيئة تعكس حرص ولي العهد على أن تكون المملكة دولةً رائدة

محررو المناطق:

علق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على منتدى مبادرة السعودية الخضراء واستراتيجية استدامة الرياض.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على صفحته بموقع “تويتر” إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، واستراتيجية استدامة الرياض التي أطلقها سمو ولي لعهد حفظه الله، تعكس حرص سموّه على أن تكون المملكة دولةً رائدة في تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة عليها دون تلوث وتخفيض الآثار السلبية للانبعاثات.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وكشف ولي العهد عن انضمام المملكة إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.

وأشار إلى إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

وأضاف أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.