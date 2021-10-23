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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

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منوعات

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه
http://almnatiq.net/?p=1052896
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد جوناس جار ستور، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في مملكة النرويج.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة،  لدولة السيد جوناس جار ستور  لهذه المناسبة.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق

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