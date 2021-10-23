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الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة

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الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة

الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة
الكويت
http://almnatiq.net/?p=1052911
المناطق - واس:

رحبت دولة الكويت اليوم  ببيان مجلس الأمن الدولي والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية .

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثلة الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع مليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لإضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية .

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