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دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع

دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع

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دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع

دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع
زيادة الوزن لدى الرضع
http://almnatiq.net/?p=1052913
المناطق ـ وكالات:

كشفت دراسة حديثة، عن أن الأطفال حديثي الولادة الذين يحصلون على قسط أكبر من النوم خلال الليل ويستيقظون بشكل أقل هم أقل عرضة لزيادة الوزن.

 

وأوضحت الدراسة التي نشرتها “ديلي ميل” البريطانية، أن العلاقة بين الحفاظ على وزن صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم، وهي بالفعل علاقة راسخة لدى البالغين، تبدأ في وقت مبكر من الحياة.

 

ولفتت إلى أنه في حين أن الارتباط بين عدم كفاية النوم وزيادة الوزن أمر راسخ لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا، إلا أن هذا الارتباط لم يسبق التعرف عليه عند الرضع.

 

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على النوم لفترات أقصر ليلًا ولكن زيادة عدد مرات الاستيقاظ من النوم يرتبط أيضًا باحتمالية أكبر لزيادة الوزن عند الرضع في الأشهر الستة الأولى.

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