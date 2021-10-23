“الصحة” تنصح النساء الحوامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا.. وتحدد 3 حقائق مهمة

محررو المناطق:

أوصت وزارة الصحة المرأة الحامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا لحمايتها وحماية طفلها، وتقليل نسبة الخطر من أي مضاعفات.

وقالت وزارة الصحة خلال انفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “توتير” إن اللقاح آمن على الحامل والجنين وفقا لجميع الدراسات والتوصيات العلمية المرجعية.

وأضافت أن اللقاح يمنع حدوث المخاطر والمضاعفات الخطيرة، بنسبة تصل إلى 90% مما يساهم في حماية الأم والجنين، كما يعمل على تعزيز الوقاية خصوصا فى المتحوارت، مثل متحور دلتا”.