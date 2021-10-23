9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

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وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1052939
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل خدمة توصيل الدواء إلى المرضى تسهيلًا عليهم  من خلال خدمة البريد الدوائي.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:  “تسهيلًا على المرضى، وتيسيرًا في خدمتهم، سيصل دوائك لبابك بكل سهولة ويسر، عبر خدمة البريد الدوائي”.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل: “طلبات إعادة صرف الادوية، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ورضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن”.

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