9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل خدمة توصيل الدواء إلى المرضى تسهيلًا عليهم من خلال خدمة البريد الدوائي.
وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تسهيلًا على المرضى، وتيسيرًا في خدمتهم، سيصل دوائك لبابك بكل سهولة ويسر، عبر خدمة البريد الدوائي”.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل: “طلبات إعادة صرف الادوية، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ورضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن”.
تسهيلًا على المرضى، وتيسيرًا في خدمتهم، سيصل #دوائك_لبابك بكل سهولة ويسر، عبر خدمة البريد الدوائي.
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 23, 2021
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