9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل خدمة توصيل الدواء إلى المرضى تسهيلًا عليهم من خلال خدمة البريد الدوائي.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تسهيلًا على المرضى، وتيسيرًا في خدمتهم، سيصل دوائك لبابك بكل سهولة ويسر، عبر خدمة البريد الدوائي”.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل: “طلبات إعادة صرف الادوية، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ورضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن”.