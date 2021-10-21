بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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حقق فريق أبها انتصاره الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية، بعد أن تغلب على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أبها أهدافه مبكراً عن طريق مهاجمه تي فريدي في الدقيقة الـ 3، وبعد مضي أربع دقائق تحصل أبها على ركلة جزاء نفذها اللاعب فهد الجميعة مسجلاً هدف أبها الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الفتح من تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه كويفا.

وواصل أبها فرض سيطرته على مجريات المباراة لينجح التونسي سعد بقير من إضافة الهدف الثالث لأبها.

وبهذه النتيجة يتقدم أبها للمركز الحادي عشر بـ 10 نقاط، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 12 في المرتبة السادسة.