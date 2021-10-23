يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

محررو المناطق:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ من أحد الأشخاص بشأن تعريض قائد شاحنة المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق.

وأظهر مقطع فيديو، قائد الشاحنة وهو يسير بطريقة مُخالفة ودون إحكام غلق الباب من الخلف، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وشدد المرور على أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة بالنظام.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.